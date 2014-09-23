台湾债市：指标10年券殖利率平盘游走，标债前市场谨慎应对

路透台北9月23日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二在发行前交易在平盘附近微幅波动，但因成交十分冷清。该券即将在今日中午标售，市场在等待标售结果前，一动不如一静，市况安静。

交易商表示，近日103/13交投集中在1.73-1.745%，加上隔夜美债殖利率并无明显变化，五年券103/10 早盘殖利率也持平上日，市场没有新的因素影响，预估标售结果不会脱离近期集中交投区间太远。

〞对利率走高的预期已有部分反应，现在就看寿险跟银行的下标力道。〞一位证券商交易员说。

受到午间标售结果在交易时段出炉的影响，交易员认为今日103/13将在较大区间交投，目前估1.71-1.76%。此外，市场在标债结束后，将紧接着关注午后财政部公布的第四季发债计划。其中长券的发行量或将影响市场对后续中长债利率走势的看法。

路透调查周一显示，平衡考量进入升息循环冲击，以及银行端和大型机构对10年交易券仍有拿券需求，今日标售的10年期公债103/13得标利率将较上次同年期得标利率1.553%走高约18-20基点，料将落在1.733-1.755%间。

103/13期10年公债预计发行400亿台币，周五(26日)交割。

美国长期公债收益率周一跌至逾一周低点，因投资人认为美国经济数据持续疲弱可能迫使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息上维持温和立场。指标10年期公债收益率 尾盘报2.56%，上周五尾盘报2.59%。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/13 发行前交易：1.71-1.76%

本地时间10:12时最新报价：

• 103/13期公债发行前交易殖利率微弹0.05基点报1.7420%。

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