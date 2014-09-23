台湾债市：RP利率持平，投信赎回渐多但尚不影响利率

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平上日。交易商表示，投信因应季底的赎回渐多，不过市场资金供应还算充足，资金缺口弥平难度不高，暂时并不影响利率。
市场人士指出，今日利率走势一如预期平稳，本季季底的紧缩效应感觉上并不如6月底明显，市场资金调度人士对资金情势并不紧张，认为本周下半周及下周本月最后两个交易日将能安然度过，利率的反应程度将十分有限。
〞今日就是续作为主，市场资金平平。〞一本地证券商交易员说。
交易员指出，虽然投信态度保守，以承作月内交易为主，但证券商及票券商认为寿险及银行的资金补充充足，少数跨月的资金提供利率也没有再走高的压力，市场预期季底的资金安排届时还是有调整空间。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，与上日相同。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，均与上日相同。
本周主要公债/公司债/金融债发行预估将达548亿台币，其他交易日落点分别为周三聚隆 4亿；周四台北富邦银行37亿；周五华南银行79亿、第一银行10亿、大众银行 9亿、台湾工银 6亿、10年期公债估400亿发行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。