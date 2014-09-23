港报财经评论：大孖沙何以减债去杠杆--信报9月23日

大孖沙何以减债去杠杆/ 习广思

20国集团（G20）财长和央行行长周日在澳洲举行的会议，指出低利率环境可能引发金融市场风险上升，因主要决策者仍依赖货币政策来刺激经济增长，建议采取确实措施推动经济，创造就业。以上言论无异于医生对病人说食补药打补针对身体不好，要固本培元多做运动，增强抵抗能力。G20近年以吹水会居多，今次罕有提出过千个加强基建的建议，反映全球政府正为经济增长担忧，尤其在联储局“收水”、加息步伐料将加快之际。周日发表的会议公报宣布，G20已提出1,000项措施，包括加快基础建设投资、金融改革及鼓励自由贸易，目标让G20国家的总GDP额外增加1.8%，创造数以百万计的新就业机会。

正如上周指出，美国推出第一轮QE至今已有5年时间，市场普遍曾经预期的高通胀并未出现，反而大宗商品价格刚好跌穿5年低位，相当讽刺。经济前景的不明朗，令各国政府又走回基建刺激GDP的旧路，昔年日本不惜兴建“大白象”推高GDP，那管基建落成后实际效用极低；中国在金融海啸后大搞4万亿基建，又是搞到“一镬泡”，出现大量后遗症。在经济前景不明时，持盈保泰是最好的自保方法，数据反映，正在中国内地会见国家主席习近平的香港大孖沙们，近年积极减债增现金，在低息期反而去杠杆、减借贷，与一般人思维趁低息、借平钱的想法截然不同，本地地产商们正在作什么盘算？

近两年积极出售香港及中国内地投资物业的长江实业 ，截至今年6月30日止股本负债比率已降至1.3%，是1991年以来最低的负债比率。你以为长实是个别例子？恒基地产 负债比率亦已降至2007年来最低水平；最大地产商新地 近年不乏投标香港大型地产发展项目，但其负债比率亦降至2005年来最低。最保守可算是以往最进取的信和置业 ，中绩显示其净现金水平已增297亿港元，令人想起是不是十多年前高价投中小西湾“地王”遇正1998年金融风暴“揩大镬”之后，变得更加Risk Averse。(B02)

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憧憬加息遇强美港元，镑汇料考验1.6050/ 苏子

英镑兑美元在上周五升越本月3日的1.6497美元高位阻力后，仅触及1.6525美元高位便来个反高潮掉头急挫，并且更以近全日低位收市。不过，昨天亚洲市及欧洲市早段，汇价却未见承接上周五的恶劣走势进一步下跌至10天平均线支持以下波动，反而上周五的收市价却与昨天亚洲市的低位相若，随后已逐步回升至20天平均线阻力附近才遇上阻力。昨天英镑兑美元未能继续向下急挫，反映汇价目前有趁低吸纳盘支撑，投资者采取趁低吸纳策略的原因，则与英伦银行明年有机会进入加息周期有关。

据某欧资投行的隔夜指数掉期数据显示，英伦银行明年加息的幅度将超越半厘，而在预期英息将很快便会被上调的大前提下，结果使到市场上大量好“息”之徒，不约而同地采取趁低买入英镑的策略。至于这些好“息”之徒能否顺利在英镑身上达到“财息”兼收的目的，某程度还看美元整体走势能否维持近期的强势。短线而言，只要目前美元的强势仍能保持下去，预料英镑兑美元的升势将会继续受制于斜率正在明显下降中的20天平均线阻力，本月10日所造的1.6050美元低位或会再次面对严峻考验。目前炒作英镑，其实正面对一个难题，便是英镑与美元同样会受惠于自身的央行在可见的将来便会把息口调高。

由于加息对本国货币会产生利好的升值作用，故理论上，未来英镑的走势应不比美元差劲，换言之，即未来英镑兑美元大幅下跌的可能性不高。因此，美元未来前景因加息因素影响，因此仍然看升，但入市建立英镑兑美元短仓却未必是最有“钱途”的策略，建立长仓亦未必最有利。故哪些相信英镑会受惠于加息因素的投资者，大可直接采取沽出仍然面对QE措施压力的货币，例如日圆及欧罗，可以忽略美元。在未来一年时间里，日圆汇价将会继续受压，而其跌幅预料较欧罗更多，故看好英镑后市的投资者，可以建立英镑兑日圆长仓，而大方向则看2008年9月的197.92日圆高位阻力。(B15)

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