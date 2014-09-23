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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 12:37 BJT

新债招标：台湾10年公债103/13得标利率1.725%，低于市场预期

路透台北9月23日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%，较上次同年期公债标售得标利率1.553%走升17.2个基点。

103/13期实际发行额为400亿台币，足额标售，投标总额673亿台币，投标倍数为1.68倍，高于上次30年公债103/12的1.48倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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