新债招标：台湾10年公债103/13得标利率1.725%，低于市场预期

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透台北9月23日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年103/13期公债 得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%，较上次同年期公债标售得标利率1.553%走升17.2个基点。
103/13期实际发行额为400亿台币，足额标售，投标总额673亿台币，投标倍数为1.68倍，高于上次30年公债103/12的1.48倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重65%、证券业28.25%、票券业6.75%、保险业0%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。