港报财经评论：市再弹不起，势十分头痕--经济日报9月23日

市再弹不起，势十分头痕/ 林瑞芬

港股昨日又被挞，低见23,949，收报23,955，跌1.44%；国指跌1.7%至10,597。今日“秋分”，如跌势终止，近十多日的调整浪预示近底；相反，要考虑减磅，转折点留意！上周引述数据指愈近“沪港通”，内银、内险及内房等H股受压越大，A股持平为主，反映H股与A股差价收窄的趋势，H股受压，国指就宜以10,500支持位作观察点。

上证昨收报2,289，跌1.7%。恒指昨略为失守24,000，归结一来，H股与A股差价的趋收窄，拖低H股表现。二来，美元强势，美元兑一篮子主要货币上周五（19日）上涨，连升第十周，为1967年3月来最长记录，因投资者预计美国加息的速度可能比之前预期更快。三来，短期缺乏催化剂，业绩期未到，而宏观经济面又不配合。有传，中国政府的底线就是稳定就业以及不发生大范围的债务违约；在这种情况下，今年经济增长7.3%至7.4%是可以接受的，中国政府可能会下调2015年的增长目标。四来，阴谋论，牛熊证比例暂是七比三左右，临近结算动杀机，一批23,700至24,100之牛证待杀。是否如此，今周好快见真章，事关现水平到近24,000，如后市真的质低至穿100天平均线约23,700后迅即反弹，所推测就成立。目前寄望打新股资金近周末解冻托A股，从而增加港股的抗跌力。

技术上，恒指向上升回24,500，先算解围调整波；相反，今周五未能高收24,000，宜减磅，如再失3月以来上升轨的支持位23,500再减多些，宜因趋势行事。毕竟目前对A股的小牛憧憬，只是建基预期的红利释放、无风险利率预期下降为主，在打贪活动持续下，实体内部经济尤其零售业有排差。中国人的消费人已被压缩，从澳门博彩收入增速大降，到奢侈品普拉达 截至今年7月止上半财年业绩净收入倒退20.6%至2.45亿欧元，处处可见。再有内房股利用资本市场集资，雅居乐地产 拟以“5供1”的基准进行供股，集资总额约27.85亿港元。供股价为4港元，较供股前收市价折让约31.15%。雅居乐供股消息，即令昨日股价急插7.2%至5.39港元，其他内房股同受罪。(B05)

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现死亡交叉，国指未跌完/ 余少文

上证综合指数又跌穿2,300点，国企指数更跌至提及的第二个支持位10,500点。仍然憧憬沪港通在国庆后登场，目前只是黎明前的黑暗。A股昨日裂口下挫，上证综合指数更跌穿2,300点，全日跌39点或1.7%，收报2,289点。而国企指数跌186点或1.7%，收报10,597点，成交额132亿港元，不足25%主板H股可以逆市上升。至于红筹指数跌63点或1.3%，收报4,614点，成交额57亿港元，电讯股和内房股是跌市元凶。日前都指出，希望国指可以横行来消化沽压，然后等沪港通消息，便可以一举向上冲，可惜期望归期望，现实是昨日继续跌，暂守100天平均线。而提及的第二个支持位10,500点，是指数今年3月以来的阻力位所在，自7月升破过这阻力位后，阻力位变成支持位，故指数应可在10,500点水平喘定下来。

从技术走势而言，10天平均线刚跌穿50天平均线，出现“死亡交叉”，反映指数短期仍然向下的机会较高，故不排除第二个支持位也要失守，下试俗称牛熊分界的250天线，然后是10,200点。认为10,200点是第三个支持位，是因为指数3月6月受制10,500点后的回调，当时低见10,144点后便开始第三季升浪，升至9月高见11,440点，显示10,200点水平过去呈现支持。尽管大市调整未结束，但沪港通即将通车，即使短期对中港股市在金额规模和刚开通下的刺激或有限，但始终对股市中长线而言多了一个流动性来源。仍然是过去的一句，07年港股直通车的消息，可以令国指由10,000点升至20,000点，今次终确认通车，尽管是另类通车，即使指数不能翻一番，只翻50%，也应见15,000点，即使只升33%也应该见13,300点，指数应该仍有上升空间。

至于经常提及的指数PE，国指今年预测PE已降至7.2倍，明年预测PE更降至6.6倍，只能用“平”来形容，因为中国内地经济增速下滑，并没有出现崩盘现象，所以一直认为大市只是大涨小回格局。当然，财政部部长楼继伟近日表示，中国内地经济总体平稳增长，运行在合理区间，中国的宏观经济政策将继续着眼于综合性目标，特别是保持就业增长和物价稳定，不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整。(B06)

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