港报社评：少一点火上加油，多一点理性讨论--明报9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
环绕香港政改争议，中国邀请工商界及专业人士访京，与国家主席习近平会晤座谈，共商港事；另外，香港专上学生联会发起大专学生罢课，据称首日参加人数多达1.3 万。这两个场景，说明政改牵动范围，既深且广。
不过，熟悉香港情况的人都知道，这些举措就政改亟须凝聚共识，缩窄分歧，可以起到的作用极其有限，因为最需要沟通对话的中国与泛民阵营，他们不相往来的景况持续下去，不单政改方案获得立法会66%议员多数通过，难以乐观；香港出现的朝野对抗，对经济与社会稳定增加了不明朗因素，更使人忐忑不安。
今次政改争议了约1年6个月，最重要的中国与泛民却从未正式商讨过，人大就做出决定，使政改濒于泡汤，情况使许多人心有不甘。过去这段日子，建制鹰派与泛民激进势力主导了政改事宜，使中间温和力量被挤压得靠边站，这种情况必须改变。泛民党派要警觉自己的政治角色与责任，有别于学生和民间团体，勿轻言全面杯葛政府，断绝与中国和特首、特区政府的对话沟通，若泛民党派真的这样做，则不知道市民为何要选他们当议员。
另外，中国要改变只与同路人交往互动的惯性，与泛民党派的关系应全面解冻，处理好今次政改。只有解决中国与泛民的深层次矛盾，香港事务才有机会踏上正途。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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