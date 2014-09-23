港报社评：中央坚定不移，占中难改大局--星岛日报9月23日

中国国家主席习近平昨日会晤本港工商及专业界重量级人物组成的访京团，提出3个＂坚定不移＂，当中包括坚定不移支持香港推进民主发展，新华社发稿在＂推进民主发展＂前补充＂依法＂一词。如果还有港人认为，可以透过违法的公民抗命占领中环行动，来推动中央接纳不合《基本法》的普选特首方案，应该消除幻想。

全国人大常委会上月底决定了香港普选特首框架后，副秘书长兼基本法委员会主任李飞，来港向各界人士讲解；在中国核心负责香港事务的人大常委会委员长张德江，在北京先后会晤了香港建制派不同政党和组织；今次习近平接见由全国政协副主席兼前特首董建华率领的访京团，是最高规格的一次，让这批对香港繁荣稳定举足轻重的人士，统一认识中央在普选特首一系列问题上的基本原则。

习近平重申了特首普选机制要符合中国国情和香港＂区情＂、普选出来的特首，必须是中国信任的爱国爱港人士的原则理据，阐述了中国和特区的宪制关系，以分清＂主流＂和＂支流＂来回应团员吴光正的＂河水井水论＂。

对中国来说，普选不止要体现民主，还必须确保国家主权、国家安全及香港长期稳定繁荣，因此在普选制度的设计上步步为营，避免偏离这些目标和削弱这些保障。如果港人在争取普选的过程中，出现重两制而轻一国的本末倒置现象，以及采用瘫痪施政、削弱法治和破坏繁荣稳定的手法，就更加难以说服中国采用一个安全系数较低的框架。(A04)