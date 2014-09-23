港报社评：大专生莫只激情，罢课后思出路--经济日报9月23日

大批大专学生昨罢课，争取更开放的特首普选。公众对大专生罢课虽可理解，惟相信罢课难达实质成果；学生须慎思罢课后路向，若仅诉诸激情、抗争不断升级，恐难赢港人支持。

有大专学生组织昨起发动大专生罢课5天，抗议中国对普选＂落闸＂，大会表示有1.3万人参加。相信无论港人、中国以至大专学生，皆盼能落实2017年特首普选，并不希望走到罢课这一步。

惟事已至此，港人对大专生罢课的决定，并非不能理解。皆因全国人大在上月底就特首普选设下极紧框架，特首候选人出闸门槛高、提名委员会组成方式调整空间又有限，与普遍港人尤其年轻人期盼的低门槛、高度民主化的普选有显着落差，大专学生藉罢课表达对政改不满与民主发展的忧虑，有其理由。

然而，参与罢课的大专学生应明白，全国人大已就政改作出具法律效力意见，罢课势难令中国收回成命，难有实质成果。那首阶段罢课结束后，学生的行动应如何走下去？若抗争行动不断升级，甚至演成街头行动，又或旷日持久罢课，恐流失公众支持。

社会运动必须能感召公众，才能凝聚能量，仅诉诸激情显非良策。推动民主除讲激情、理想，更要有策略与耐性，要让公众看到争取民主之路能继续走下去。故罢课的政治激情过后，要如何走香港民主路，将是参与罢课大专生必须深思的问题。(A10)