港报社评：抵制罢课，慎防学子当炮灰--文汇报9月23日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
学联昨日在香港中文大学集会，发动一连5日的大专生罢课，对抗人大决定。众所周知，人大决定是依据宪法和基本法作出的重大法律决定，具有最高的法律效力，港人有义务履行遵守。学联发动罢课，诱使学生参与违法＂占中＂当炮灰，对抗人大决定，公然挑战中国和宪制，不利落实普选。操纵罢课的主力都是一些激进分子，绝对不能代表学界意见。罢课已引起许多家长担心子女前途问题，社会各界须共同抵制罢课行动，保护学生免受政治利用，确保依法落实普选。
事实上，不少大专学生已表明不希望错失学习机会。即使参与罢课的学生，也与鼓动罢课的学联头头有区别。在昨日的罢课集会中，学联在罢课宣言中声称，罢课是展开不合作运动的第一波。也有少数激进教师煽动学生罢课情绪。激进反对派组织更趁机诱导学生参与＂占中＂。学界激进分子组织罢课活动，目的就是利用学生的热情，引诱学生加入即将发动的＂占中＂行动，用心险恶。
罢课是违法暴力行动的前奏。家长和妇女团体近日纷纷表达了对子女的担心，要求停止罢课活动。应该看到，家长都希望子女学有所成，回馈社会，不希望子女行差踏错。子女被政客利用，卷入激进政治风眼，一旦违法受罚，将自毁一生前途。社会各界应关注沉默多数的家长声音，共同制止罢课，以免学生成为违法抗争的牺牲品，抱憾终生。(A05)
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