《焦点》美国财政部出台新规，打击“税负倒置”的避税行为

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
根据路透资料，自从1980年代初以来，大约有50件这类交易，但半数是在2008-2009年信贷危机以来完成。
过去一年来税负倒置的交易激增，汉堡王和医疗科技集团美敦力(Medtronic) 等大型企业从事这类交易。在税负倒置交易中，通常是一家美国企业收购一家规模较小的国外同业，将税籍变更至税赋较低的地点，即使其主要业务仍在美国。
美国财政部长杰克卢在声明稿中表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。”
财政部表示，其所采取的举措包括阻止税负倒置企业更容易动用海外获利；防止税负倒置企业可以免税的方式取得海外部门的获利；以及加强限制税负倒置企业前美国业主的所有权。
一些企业原本担心新规定可能会溯及既往，但结果并没有。
Potomac Research集团首席政治策略师Greg Valliere表示，政府“或许会成功吓阻进一步的交易，但却不若预期严格，尤其是并未溯及既往。”(完) (编译 郑茵/朱晓军/戴素萍 审校 龚芳)
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