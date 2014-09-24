《中国债券市场每日交易备忘》--9月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发207亿元人民币七年期地方债9:30-10:30招标 宏图高科 6亿元五个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA/A+)，中信银行主承 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA/AAA-)，交行主承 华电集团40亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和北京银行主承 西部证券5亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AA)，浦发银行主承 赣能股份 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 杭州实业投资集团19亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 重庆水务资产经营10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 南京港集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，交通银行和南京银行主承 陕天然气 3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 中国通用技术(集团)控股30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，交行和中行主承 龙岩工贸发展集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和交通银行主承 建湖县开发区建投13亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，广发证券和长城证券主承 昆明经济技术开发区投资(集团)12亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 浦发银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5998% 浦发银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 宁波银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 浙商银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 浙商银行5亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 成都银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 建设银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5502% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部280.5亿元10年期固息国债140021，票面利率4.13% 厦门银行20亿元三年期固息金融债1420018，票面利率5.57% 工行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428009，票面利率5.80% 抚顺城投6亿元四年期投资人选择权(3+1)小微债1480507，票面利率6.30% 国开行25亿元68天期信贷资产支持证券优先A-1档1489059，票面利率4.80% 国开行43亿元250天期ABS优先A-2档1489060，票面利率5.20% 国开行27亿元707天期浮息ABS(一年定存基准)优先A-3档1489061，基本利差2.70% 国开行8.34亿元981天期浮息ABS(一年定存基准)优先B档1489062，基本利差4.00% 光明食品集团30亿元六个月期超短期融资券011486005，票面利率4.70% 丽珠集团 3亿元九个月期超短融011499024，票面利率5.16% 中国电力投资集团20亿元九个月期超短融011410007，票面利率4.64% 中国航空技术国际控股15亿元九个月期超短融011499023，票面利率4.65% 新华龙 2.5亿元一年期短期融资券041453103，票面利率7.30% 中银国际证券15亿元三个月期短融071437004，票面利率4.64% 南京禄口机场1亿元一年期短融041452046，票面利率5.20% 江苏华西集团15亿元一年期短融041464063，票面利率6.80% 山西潞安矿业集团10亿元一年期短融041453102，票面利率5.27% 龙元建设 1.5亿元三年期中票101454054，票面利率6.90% 中国建筑第三工程局5亿元三年期中票101451043，票面利率5.19% 神华集团75亿元五年期中票101461031，票面利率5.01% ============================================================================ 三、缴款： 财政部224.5亿元一年期附息国债140022，票面利率3.71% 杭州市地铁集团50亿元10年期固息债1480511，票面利率5.97% 山东三星集团3亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480517，票面利率9.00% 张掖城投11亿元七年期固息债1480519，票面利率6.92% 农发行40亿元一年期固息增发债140443，发行价100.47元 江苏银行120亿元10年期固息发行人选择权（5+5）二级资本债1420023，票面利率6.18% 广安经济技术恒生开发10亿元七年期固息债1480518，票面利率7.10% 中国兵器工业集团10亿元一个月期超短融 山东商业集团10亿元九个月期超短融 阳泉煤业集团20亿元一年期短期融资券 广发证券 30亿元三个月期短融 东吴证券5亿元三个月期短融 温州市公用事业投资集团2.5亿元一年期短融 华映科技 5亿元一年期短融 新疆天富集团4亿元一年期短融 华仪电器集团1.5亿元一年期短融 五矿股份40亿元五年期中期票据 山东三星集团5亿元三年期中票 阳泉煤业集团阳煤化工投资10亿元三年期中票 温州市现代服务业投资集团10亿元三年期中票 海宁市资产经营公司10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 广州广日集团2亿元一年期短融041360064到期兑付，票面利率6.20% 陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041360066到期兑付，票面利率5.40% 四川双马 5亿元一年期短融041362034到期兑付，票面利率6.80% 福建锦江科技2亿元一年期短融041362035到期兑付，票面利率8.80% 兴业银行 20亿元六个月期同业存单111410007到期兑付 财政部268亿元五年期附息国债090024，票面利率2.90% 国电财务公司15亿元五年期固息债092206，票面利率4.60% 07特别国债03 0700003付息 08常城建债 088042付息 11国开16 110216付息 11国开17 110217付息 12浙江债01 1252001付息 12浙江债02 1252002付息 12临沂经开债 1280295付息 12如东东泰债 1280296付息 12通辽天诚债 1280297付息 12奉化债 1280298付息 12甘公投MTN3 1282365付息 13国开49 130249付息 13国开50 130250付息 13郑发投资债 1380281付息 13山钢MTN003 101351010付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行 回 应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应 的金融服务。 --皖江物流 公告称，全资子公司淮矿物流因行业下滑等多因素，发生重大信用风险事件，公司已 到期债务20.69亿元人民币，未到期债务146.8亿元。目前相关各方正在抓紧商讨、论证最终的处置方案，但尚未 最后确定。 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/边竞)