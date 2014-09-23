美国人事：费城联储总裁普洛瑟将退休，或缓和美联储内部利率之争

* 普洛瑟是宣布2015年退休的第二位美联储鹰派人士

* 他的离任可能有助于缓和美联储有关利率的争论

* 普洛瑟在美联储任职的八年中有六次对FOMC政策决定持反对意见

路透9月22日 - 费城联储总裁普洛瑟明年将退休，这可能缓解联储更快加息的压力。普洛瑟是美联储内部对宽松货币政策的批评最尖锐的人士之一。

现年66岁的普洛瑟在任职美联储的八年里，六次对政策决定持反对意见，其中包括美联储上两次会议。

他经常主张，美联储大举放宽货币政策可能激发通胀上升，在7月和9月的会议上，围绕美联储在结束购债后的“相当一段时间内”维持近零利率的承诺，他与其他同事也看法分歧。

费城联储在周一发布的一份声明中称，这位前经济学教授将在明年3月1日退休。

随着普洛瑟的离任，而且达拉斯联储总裁费希尔也将退休，美国联邦公开市场委员会(FOMC)的辩论局面可能发生改变。费希尔与普洛瑟一样，也是美联储内对通胀最为高调的鹰派之一。两位都频繁发表公开讲话。

尽管费城联储和达拉斯联储总裁明年没有货币政策投票权，但所有12位联储总裁都参加美联储会议，而且无论是否有投票权，最终决定通常要综合所有意见。

现年65岁的费希尔此前曾表示，他计划在4月离任。地区联储总裁通常在65岁之后就会按规定退休。

普洛瑟和费希尔的继任者将在各自所在地区的商业领袖中选择，最后经由美联储理事会批准。

费城联储理事会主席、Swarthmore Group创办人James Nevels和该联储理事会副主席、Comcast Corp副董事长Michael Angelakis将共同领导一委员会，寻觅普洛瑟的继任者。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)