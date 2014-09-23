欧洲经济：欧元区应在IMF拥有单一代表--央行执委普雷特

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林9月22日 - 欧洲央行执委普雷特周一表示，欧元区应该在国际货币基金组织(IMF)拥有自己的单一代表，这一想法可能在欧元区内遭遇阻力。
普雷特表态之际，欧盟已经准备削减在IMF的席位，这一改革是为了让中国、巴西或印度等新兴经济体拥有更大话语权。
周一，普雷特呼吁欧元区18国在IMF理事会拥有自己的单一席位。
“相比现在，由单一代表发言更好，所以我个人很希望欧元区在IMF拥有一个单一代表，”普雷特在柏林一个行业活动中表示。
这一提议可能遭遇欧元区部分大国的阻力，如德国和法国，它们或许担心影响力的丧失。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。