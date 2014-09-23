欧洲经济：欧元区应在IMF拥有单一代表--央行执委普雷特

路透柏林9月22日 - 欧洲央行执委普雷特周一表示，欧元区应该在国际货币基金组织(IMF)拥有自己的单一代表，这一想法可能在欧元区内遭遇阻力。

普雷特表态之际，欧盟已经准备削减在IMF的席位，这一改革是为了让中国、巴西或印度等新兴经济体拥有更大话语权。

周一，普雷特呼吁欧元区18国在IMF理事会拥有自己的单一席位。

“相比现在，由单一代表发言更好，所以我个人很希望欧元区在IMF拥有一个单一代表，”普雷特在柏林一个行业活动中表示。