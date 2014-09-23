香港个股：时富金融获滨海建投集团洽购控股权，复牌曾大涨近两成

路透香港9月23日 - 提供金融服务的时富金融 获天津滨海新区建设投资集团（滨海建投集团）旗下公司洽购不少于51%已发行股本，公司周二复牌股价最多大涨近两成。

时富金融及其母公司时富投资 7月初称获一独立第三方接洽有兴趣收购前者大多数股权，这名投资者身份终揭盅，为天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司，它是国企滨海建投集团的全资附属公司。

时富的声明称，已与买方订立谅解备忘录，卖方即时富投资及董事长关百豪等将协助买方向其他时富金融股份持有人，购买额外的股份，令买方可收购合共不少于51%的时富金融已发行股本。至于购买价将参考包括时富金融的市账率及资产净值在内等因素后，进一步磋商后厘定。

天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司主要从事股权投资基金管理业务，投资范围广泛，金融、高科技、基建、房地产以至文化体育等均有涉猎。

时富投资现时持有时富金融约41.1%已发行股本。

时富金融及时富投资股份上周三暂停买卖，今天恢复交易。获洽购的时富金融早盘曾大涨19.7%至0.395港元，香港时间09:43升幅收窄至12.12%。（完）

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