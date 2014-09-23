香港个股：时富金融获滨海建投集团洽购控股权，复牌曾大涨近两成

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月23日 - 提供金融服务的时富金融 获天津滨海新区建设投资集团（滨海建投集团）旗下公司洽购不少于51%已发行股本，公司周二复牌股价最多大涨近两成。
时富金融及其母公司时富投资 7月初称获一独立第三方接洽有兴趣收购前者大多数股权，这名投资者身份终揭盅，为天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司，它是国企滨海建投集团的全资附属公司。
时富的声明称，已与买方订立谅解备忘录，卖方即时富投资及董事长关百豪等将协助买方向其他时富金融股份持有人，购买额外的股份，令买方可收购合共不少于51%的时富金融已发行股本。至于购买价将参考包括时富金融的市账率及资产净值在内等因素后，进一步磋商后厘定。
天津滨海新区建投股权投资基金管理有限公司主要从事股权投资基金管理业务，投资范围广泛，金融、高科技、基建、房地产以至文化体育等均有涉猎。
时富投资现时持有时富金融约41.1%已发行股本。
时富金融及时富投资股份上周三暂停买卖，今天恢复交易。获洽购的时富金融早盘曾大涨19.7%至0.395港元，香港时间09:43升幅收窄至12.12%。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。