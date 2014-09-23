全球矿业：中国铁矿产量仍在增长，跨国大矿企难以横扫本地对手

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
分析师建议，产能利用率才是衡量中国制造商体质的一个更好的指标。根据一些预估，部分矿场产能利用率今年已下降到只剩三分之一。
钢厂使用进口矿石的份额稳定上升，这也是个重要指标。研调机构Mysteel的调查显示，到9月中为止，用于钢铁生产的海外矿石份额从今年初的75%增加至88%。
但区域分项数据却显示，价格崩跌不但推动了行业整并，且在以小型民间制造商为主的地方扮演淘汰产能的推手，例如辽宁省北部的朝阳县。相反，像湖北省这类铁矿石大产区，以及四川、广东及安徽，今年产量都有两位数的增幅。
整并可能有助于降低平均成本。德意志银行引用中国冶金矿山企业协会数据称，到6月为止，成本已较上年同期减少5-10%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。