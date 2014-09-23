全球矿业：中国铁矿产量仍在增长，跨国大矿企难以横扫本地对手

分析师建议，产能利用率才是衡量中国制造商体质的一个更好的指标。根据一些预估，部分矿场产能利用率今年已下降到只剩三分之一。

钢厂使用进口矿石的份额稳定上升，这也是个重要指标。研调机构Mysteel的调查显示，到9月中为止，用于钢铁生产的海外矿石份额从今年初的75%增加至88%。

但区域分项数据却显示，价格崩跌不但推动了行业整并，且在以小型民间制造商为主的地方扮演淘汰产能的推手，例如辽宁省北部的朝阳县。相反，像湖北省这类铁矿石大产区，以及四川、广东及安徽，今年产量都有两位数的增幅。