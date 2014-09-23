更新版 1-中国公开市场：正回购量小增价走稳，政策组合拳后短期进入观察期

* 14天正回购量小增价走稳

* 资金宽松，单日小幅净回笼无实质影响

* 政策组合拳后短期进入观察期

* 根据资金面微调为主 (新增市场评论和更多细节)

路透上海9月23日 - 中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

市场人士认为，在连续政策出台后，央行需要一个稳定期，以观察政策效果，而目前即便是季末及国庆长假日渐临近，资金面也相当宽松，因此正回购操作力度稍加大仍属微调范畴内，单日净回笼对市场并无实质影响。

中国央行公开市场周二进行了180亿元人民币14天期正回购操作，略高于当日150亿元的到期量，中标利率在上周四大幅下行20个基点(bp)后走稳，持平于3.50%。

华东一银行交易员称，今日资金面还是“超级宽松，没什么影响，今天的（单日净）回笼。”

澳新银行中国经济师周浩谈到，央行今早的操作仍在市场预期范围内，由于上周央行的SLF操作以及下调14天正回购利率，资金面呈宽松格局，7天回购利率今日开盘已降至3.05%附近。

他并指出，最新的汇丰PMI初值好于预期，主要受外需拉动以及近期政府和央行推出的稳增长举措可能起效，这表明经济稍有走稳迹象，并有助缓和经济进一步滑落的忧虑。

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。

经济走弱促中国央行定向宽松上周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。

据路透计算，本周公开市场将有250亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。其中今日到期量为150亿元，周四(25日)到期100亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 180

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 250

逆回购到期 --

===== ===== ===== ===== =====(完)

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