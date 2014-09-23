《路透晚报》--9月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国制造业PMI微升缓经济失速忧虑，关注四中全会改革时间窗

新出口订单反弹、产出持稳，带动汇丰9月中国制造业PMI初值小幅反弹，一定程度上缓解对中国经济短期失速的担忧。受此提振，亚洲股市周二收复稍早失地，大宗商品亦从近期压力获得一丝喘息。

--中国房地产：部分银行房贷政策松绑，余额还清均算首套--报载

在中国越来越多城市放松楼市限购的同时，金融机构对房贷政策也有松绑迹象。上海证券报周二引述四大银行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。

--投行观点：房地产下行压力令中国经济明年减速，不排除硬着陆--瑞银

国际知名投行瑞银集团首席中国经济学家汪涛周二表示，尽管中国未来仍会出台一些刺激政策，但国内房地产市场下行趋势难以扭转，中国经济自今年第四季起至明年将减速前行，不排除出现硬着陆的极端情况。

--投行观点：中国今年GDP增速预计仅有7.2%，明年目标料调低至7%--巴克莱

投资银行巴克莱在最新报告中预计，今明两年中国经济增长率料分别为7.2%和6.9%，而且明年政府有可能调降经济增长目标至7%。

--中国经济：马云以1,500亿财富首次问鼎中国首富，王健林第二--胡润百富

胡润百富周二公布2014年中国富豪榜，刚实现美国上市的阿里巴巴创始人、董事长马云及其家族以1,500亿元人民币财富首次问鼎中国首富，去年首富万达集团董事长王健林以1,450亿元财富退居第二位。

--台湾数据：8月工业生产指数较上年同期升7.03%

台湾经济部周二公布，8月工业生产指数较上年同期升7.03%，上月修正后为升6.15%。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量小增价走稳，政策组合拳后短期进入观察期

中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

--新债招标：国开行四期增发债定位偏低，政策利好效应延续提振需求

中国国家开发银行周二早间招标的四期固息增发债，中标收益率均低于预期。交易员指出，上周的政策组合拳利好效应还在延续，现券投资氛围良好，且今日各期新债发行量均不大，银行券商等金融机构都存需求，支撑其偏低的收益率定位。

--中国货币市场：资金需求略增难阻回购利率续走跌，正回购影响有限预期仍稳

中国银行间资金市场周二主要回购利率跌势不改。交易员表示，随着季末的逐步临近，场内资金跨月需求较前几日略增，但流动性整体宽松的局面仍未发生根本性改变，各期限资金供给仍比较充裕。

--中国债市动态：现券买卖盘交替显强，若无新消息冲击一时难脱胶着

中国银行间市场周二早盘现券买卖盘交替占上风，收益率继续窄幅震荡，IRS则小降。因汇丰PMI初值微升略增压力，而宽松的资金面，以及国开行低于预期的新债结果，则从另一方向支撑现券。

--中港个股：万科拟发行150亿元债务融资工具

在上市房企发行中票获得交易商协会松绑后，中国最大房地产公司--万科周二公告称，拟提请股东大会授权发行不超过150亿人民币的债务融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券及资产支持票据。

--台湾财政：第四季将发行1,650亿台币公债及650亿国库券

台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘持稳，汇丰PMI初值利好但交易热度低

中国人民币兑美元周二早盘持稳。交易员称，尽管中间价小幅走升，且早上汇丰中国PMI初值数据向好，但按照惯例十一长假前会有购汇盘出现，市场方向不明朗，交投相当清淡，汇价波动狭窄。

--离岸人民币：应丰富点心债发债主体，增加高评级债券发行量--亚行

亚洲开发银行周二称，应丰富点心债（离岸人民币债券）发债主体的多样性，并增加高评级债券的发行量。

--离岸人民币：建行悉尼分行发13亿三年期大洋债，票息3.8%--销售文件

按市值计中国第二大银行--建设银行悉尼分行周二成功发行一支13亿元、三年期离岸人民币债券--“大洋债”，票息3.8%，较此前初始指导息率3.9%低10个基点。

--离岸人民币：大唐电信已发行10亿元三年期点心债，票息5.50%

大唐电信科技周二已透过海外子公司，成功发行了一笔10亿元人民币规模、三年期的离岸人民币债券。

【证券/行业】

--《焦点》中概股丑闻频发 德交所“中国梦”变“梦魇”

八年前，德意志交易所开始以快速上市服务和低收费吸引中国企业来德国上市，当时他们怀着终有一日会吸引像阿里巴巴这样的大鳄到来的梦想。

--中国股市：沪综指收盘上升，经济刺激政策预期推动大盘反弹

中国股市周二收市上涨。分析师指出，在昨日大幅下挫后，大盘做空动能一定程度上得到消化，而有报导指银行近日或会放松二套房贷，令投资者对近期出台经济刺激政策的预期升温。在军工航天等题材股引领下，股指出现反弹，但成交萎缩，显示谨慎气氛未消。

--全球矿业：中国铁矿产量仍在增长，跨国大矿企难以横扫本地对手

全球顶级铁矿石业者试图凭借大量廉价矿石淘汰高成本对手虽已有一些成果，但在他们最想攻下来的地方--中国，这个做法却踢到了铁板。

--企业并购：复星国际附属公司拟4.51亿欧元全购葡萄牙医疗企业ESS

中国综合性民营企业--复星国际周二宣布，其持股80%的附属公司Fidelidade拟对葡萄牙医疗企业ESPÍRITO SANTO SAÚDE（ESS）股份提出全面收购要约，估计交易最高代价约4.51亿欧元。

--中港个股：将开拓自贸区及黄金国际板各项业务，并建贵金属保税仓库--工行

以资产计全球第一大银行--中国工商银行称，将积极参与黄金国际板的市场交易，并借助上海自贸区的政策与区位优势，大力开拓自贸区及黄金国际板相关的各项业务，并积极在上海自贸区内建设贵金属保税仓库。

--中国期货：玉米淀粉期货已获准立项，正稳步推进上市准备工作--大商所