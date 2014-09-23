欧洲个股：法巴董事长Prot将离职，周五选择继任者--报载

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透巴黎9月22日 - 法国费加罗报周一报导称，法国巴黎银行(BNP Paribas) 董事会本周将就董事长Baudouin Prot离职和继任者一事作出决定。
此前几周，外界一直揣测Prot即将离职。该行承认，在Prot担任法巴执行长期间，该行曾牵涉违反美国制裁规定的犯罪活动。这给该行带来了创纪录的89亿美元罚金。
该报称，为董事长继任者问题成立的董事会特别委员会将在周二开会，以便登记Prot的离职决定。董事会将在周五选择下一任董事长。
59岁的Prot在2003-2011年担任法巴执行长，帮助该行赢得了避险模范的名声，在2008年的金融危机中毫发无损。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。