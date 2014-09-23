欧洲个股：法巴董事长Prot将离职，周五选择继任者--报载

路透巴黎9月22日 - 法国费加罗报周一报导称，法国巴黎银行(BNP Paribas) 董事会本周将就董事长Baudouin Prot离职和继任者一事作出决定。

此前几周，外界一直揣测Prot即将离职。该行承认，在Prot担任法巴执行长期间，该行曾牵涉违反美国制裁规定的犯罪活动。这给该行带来了创纪录的89亿美元罚金。

该报称，为董事长继任者问题成立的董事会特别委员会将在周二开会，以便登记Prot的离职决定。董事会将在周五选择下一任董事长。

59岁的Prot在2003-2011年担任法巴执行长，帮助该行赢得了避险模范的名声，在2008年的金融危机中毫发无损。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)