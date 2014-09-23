《独家新闻》Silver Lake正洽购照片分享服务商Shutterfly--消息

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约9月22日 - 知情消息人士周一称，私募股权公司Silver Lake正与在线照片分享服务提供商Shutterfly Inc 进行深入谈判，欲以至少20亿美元收购后者。
消息人士称，Silver Lake在竞标中击败其他收购公司，现在正与Shutterfly磋商并购条款。他们提醒称，鉴于Shutterfly对售价的期望很高，谈判也有可能达不成交易。
其中一位消息人士说，Silver Lake正洽谈以每股逾50美元收购Shutterfly，但交易价格尚未最终确定。
Shutterfly股价上周五收于47.52美元，周一收盘涨5.5%报50.12美元。
消息人士要求匿名，因为谈判保密。Silver Lake和Shutterfly均拒绝置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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