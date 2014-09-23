《独家新闻》Silver Lake正洽购照片分享服务商Shutterfly--消息

路透纽约9月22日 - 知情消息人士周一称，私募股权公司Silver Lake正与在线照片分享服务提供商Shutterfly Inc 进行深入谈判，欲以至少20亿美元收购后者。

消息人士称，Silver Lake在竞标中击败其他收购公司，现在正与Shutterfly磋商并购条款。他们提醒称，鉴于Shutterfly对售价的期望很高，谈判也有可能达不成交易。

其中一位消息人士说，Silver Lake正洽谈以每股逾50美元收购Shutterfly，但交易价格尚未最终确定。

Shutterfly股价上周五收于47.52美元，周一收盘涨5.5%报50.12美元。

消息人士要求匿名，因为谈判保密。Silver Lake和Shutterfly均拒绝置评。(完)