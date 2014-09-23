版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 10:26 BJT

《全球市场》亚洲股市反弹，中国制造业PMI数据优于预期

中国数据发布后，澳元 收复部分近期失地，小涨至0.8895美元。

同样，现货金 也微升至每盎司1,217.60美元，周一曾创下1月以来低点1,208.36美元。

11月布兰特原油期货 反弹0.28美元至每桶97.25美元，隔夜曾大跌逼近近期低点96.21美元。美国原油期货 升0.31美元至每桶91.17美元。

原油供应充足，而且欧洲和中国经济增长放缓，一直盖过了石油输出国组织(OPEC)削减石油产量预期的影响。(完) (编译 李爽/王兴亚/李婷仪/陈宗琦/朱晓军；审校 龚芳/白云/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐