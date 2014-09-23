《全球市场》亚洲股市反弹，中国制造业PMI数据优于预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
中国数据发布后，澳元 收复部分近期失地，小涨至0.8895美元。
同样，现货金 也微升至每盎司1,217.60美元，周一曾创下1月以来低点1,208.36美元。
11月布兰特原油期货 反弹0.28美元至每桶97.25美元，隔夜曾大跌逼近近期低点96.21美元。美国原油期货 升0.31美元至每桶91.17美元。
原油供应充足，而且欧洲和中国经济增长放缓，一直盖过了石油输出国组织(OPEC)削减石油产量预期的影响。(完) (编译 李爽/王兴亚/李婷仪/陈宗琦/朱晓军；审校 龚芳/白云/张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。