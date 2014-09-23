台湾股市：盘中持平，静候央行理监事会议

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月23日 - 台湾股市周二盘中大都持平，表现持稳，本周稍晚央行召开理监事会议前，成交量不大。市场预期央行将维持利率不变。
0141GMT，加权股价指数 跌9.29点至9125.36点，周一收跌1.14%。
电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.6。
台湾经济基本面仍强劲。湾8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。经济部统计处长林丽贞表示，9月以后订单将逐月上升，苹果 接单是原因之一；并预计今年外销订单金额将超过4,500亿美元，可望创历史新高。
路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。