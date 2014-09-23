版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 10:20 BJT

台湾股市：盘中持平，静候央行理监事会议

路透台北9月23日 - 台湾股市周二盘中大都持平，表现持稳，本周稍晚央行召开理监事会议前，成交量不大。市场预期央行将维持利率不变。

0141GMT，加权股价指数 跌9.29点至9125.36点，周一收跌1.14%。

电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.6。

台湾经济基本面仍强劲。湾8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。经济部统计处长林丽贞表示，9月以后订单将逐月上升，苹果 接单是原因之一；并预计今年外销订单金额将超过4,500亿美元，可望创历史新高。

路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐