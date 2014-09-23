台湾股市：盘中持平，静候央行理监事会议

台湾经济基本面仍强劲。湾8月外销订单较上年同期增5.2%，低于市场预估的成长7.4%。经济部统计处长林丽贞表示，9月以后订单将逐月上升，苹果 接单是原因之一；并预计今年外销订单金额将超过4,500亿美元，可望创历史新高。

路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。 (完)