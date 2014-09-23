台湾股市：收跌至近四个月低位，外资资金结构调整或成隐忧

路透台北9月23日 - 台湾股市周二收在日低，并创下近四个月的收盘低位，表现不如多数区域股市。分析师指出，外资在台股逐步转空的迹象明显，加上10月沪港通若如期上路，对台股的资金排挤效应或渐明朗，结构性因素或令短线走势持续测底。

台湾加权股价指数 收低0.54%或49.75点至9,084.9点；今日成交初值 为731.85亿台币，上日修正后为790.56亿。

元富投顾分析师指出，外资上日在现货市场卖超145.14亿台币，在期货市场也加码空单，使得上日台指期未平仓净空单从一口气来到2.14万口，市场气氛转差，成交量亦低迷不振，加上外资若调整资金配置转往香港，以布局沪港通，对台股恐怕将形成中长线的趋势性下跌。

〞接下来举步艰难，政府如果不处理大户条款等政策，量也没办法上来。〞上述不具名的分析师说。

今日台股收盘来到近四个月低位，前低为今年5月30日收报9,075.91点。

元富投顾指出，虽然因选举将至，政府的护盘可望抵消大盘部分下跌压力，但未能真正解决问题。该投顾表示，台股指标个股台积电 近期即将举行法说会，面对中国培植半导体实力及韩国竞争对手的隐忧，台积电若未能在展望上说服投资人乐观以对，怕对大盘的压力更形沉重。

元富预估明日大盘或在测试9,000点整数关卡，约在9,000-9,100点间波动。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超145.14亿台币，连续九个交易日卖超共计469.51亿台币。