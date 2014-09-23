台湾债市：指标10年公债殖利率收低，因标债结果低于预期

* 指标10年公债标售后走势估中性

* 明日10年公债103/13期区间料在1.72-1.74%

* 五年新券明日开盘料落在1.27-1.29%

路透台北9月23日 - 台湾指标10年公债103/13 周二在发行前交易殖利率收低。该券午间标售结果低于市场预期，一度带动殖利率下行2-3基点，但该券在1.72%附近仍见阻力，后续或视美债走势带动，暂以中性视之。

交易商指出，10年债受大量空单回补及银行端需求不弱带动，标售结果略出乎市场预期。不过盘间对标债结果消化迅速，尾盘殖利率重回标债水位之上，加上央行理监事会召开在即，交易商估该券不会偏离当前水位太远，明日或在1.72-1.74%之间交投。

〞103/13今天的空单量还多的话，明天因为回补殖利率会再下一点，但不会太多。〞一位外资银行交易员说。

对于本周央行的理监事会，市场多数预估央行声明不会有出人意外的表述，使得台债市场还是回到资金和筹码面来看。由于终端买盘在此次标债的买气不弱，修正了此前市场过度偏空的交投气氛，10年债在1.75%以上预估买气仍不弱，短线区间或在1.70-1.75%间。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年103/13期公债得标利率为1.725%。该利率低于市场预估的1.733-1.755%，较上次同年期公债标售得标利率1.553%走升17.2个基点。

**五年新券明日登场**

午后台湾财政部同时发布第四季发债计划，明日20年新券103/14 及五年新券103/15 将同步开始发行前交易。由于此次10年券标售结果不差，市场预估20年券在下周一(29日)的标售也不至于脱离前次标售水位太远，目前暂时估在2.20-2.25%之间。

相对在发行前交易一向交投冷淡的20年券，五年新券的登场将测试交易商对短券端的合理利率水位共识。他们预估，在央行理监事会议变数厘清前，五年新券或在103/10 的近期水位交投，开盘价估在1.27-1.29%间。

〞如果央行对升息的说法相对安全的话，接下来就会有部分交投量跑到五年。〞另一本地银行交易员说。

此外，也有交易员认为，此次发债计划确认10年债103/13将增额发行两次，新增650亿台币的筹码，中长线对10年债来说还是略偏空。但在本波殖利率弹升至目前的相对高位后，空方要进一步攻击，仍须有美债走势的配合，否则暂时走势将陷入僵滞。

路透调查显示，台湾央行周四(25日)预料将连续13季维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

台湾财政部周二表示，第四季将发行1,650亿台币甲类公债，并将发行650亿台币国库券；此外财政部亦称，为维持调度弹性因而取消原订11月发行的364天期的国库券。

美国长期公债收益率周一跌至逾一周低点，因投资人认为美国经济数据持续疲弱可能迫使美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息上维持温和立场。10年期公债收益率 尾盘报2.56%，上周五尾盘报2.59%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 +0.50 1.2850 1.2744-1.2930 11.0

10 103/13 -1.45 1.7270 1.7000-1.7435 39.0

本周金融市场重要经济数据和事件有：

9/23(二)：美国7月房价和房价指数、美国9月Markit制造业PMI、美国里奇蒙联储9月综合制造业指数、美国圣路易斯联储总裁、美联储理事鲍威尔和堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；

9/24(三)：德国9月Ifo企业景气判断指数、美国8月新屋销售、克利夫兰联储总裁发表讲话、芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话；

9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月Markit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话、台湾央行理监事会议公布重贴现率；

9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。

30 103/12 没有成交

20 103/11 没有成交

10 103/6 1.7000

5 103/10 1.2850