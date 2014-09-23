《汇市简讯》澳元/美元小幅反弹，受益于中国PMI数据略微好转

* 澳元/美元成功从0.8980略微反弹至0.8996，因中国采购经理人指数(PMI)初值数据优于预期

* 市场原本预期汇丰中国PMI初值会回落至50以下，但最终微升至50.5

* 在0.8900/20有卖单，在0.9025上方有一些停止单。(完)