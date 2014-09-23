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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 10:26 BJT

《汇市简讯》澳元/美元小幅反弹，受益于中国PMI数据略微好转

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* 澳元/美元成功从0.8980略微反弹至0.8996，因中国采购经理人指数(PMI)初值数据优于预期

* 市场原本预期汇丰中国PMI初值会回落至50以下，但最终微升至50.5

* 在0.8900/20有卖单，在0.9025上方有一些停止单。(完)

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