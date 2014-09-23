台湾汇市：台币盘初随韩元震荡趋贬，中国PMI数据给予支撑

路透台北9月23日 - 台币兑美元 周二盘初震荡趋贬。交易员指出，盘初韩元兑美元 走贬，外资美元买盘令台币承压，但因汇丰中国9月PMI指数好于预期，对台币发挥支撑效果。

交易员表示，央行将于周四举行理监事会议，从昨日送交立法院的书面资料来看，升息机率偏低。且近期美元偏强、台股走弱，预料台币欲升值不易。

〞中国PMI数据高于预期，美元就回档修正了。〞一本地银行交易员说。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。台湾央行总裁彭淮南将于本周三赴立法院财政委员会进行业务报告，援往例央行会提前送出业务报告予立法院参考。

盘初台币主要交易区间在30.223-30.257，上交易日主要区间在30.183-30.242。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报价 暂报在30.228/30.242左右，上日纽约盘收在30.255。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.300

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