台湾汇市：台币盘初随韩元震荡趋贬，中国PMI数据给予支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北9月23日 - 台币兑美元 周二盘初震荡趋贬。交易员指出，盘初韩元兑美元 走贬，外资美元买盘令台币承压，但因汇丰中国9月PMI指数好于预期，对台币发挥支撑效果。
交易员表示，央行将于周四举行理监事会议，从昨日送交立法院的书面资料来看，升息机率偏低。且近期美元偏强、台股走弱，预料台币欲升值不易。
〞中国PMI数据高于预期，美元就回档修正了。〞一本地银行交易员说。
汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
台湾央行周一向立法院提出的业务报告中指出，与主要国家比较，台湾CPI涨幅相对温和。央行也指出，台湾食物类价格涨幅居高，但通膨情势尚可控制。台湾央行总裁彭淮南将于本周三赴立法院财政委员会进行业务报告，援往例央行会提前送出业务报告予立法院参考。
盘初台币主要交易区间在30.223-30.257，上交易日主要区间在30.183-30.242。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度收敛；一个月远汇报价 暂报在30.228/30.242左右，上日纽约盘收在30.255。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.200-30.300
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元涨势暂歇，澳元绷紧神经等待中国制造业PMI数据
--美国经济：可能需要超越充分就业水准以推升通胀--纽约联储总裁
--中国数据：汇丰9月制造业PMI初值微升，但下行压力犹存考验政策定力 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。