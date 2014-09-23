路透调查：ECB第二批TLTRO贷款需求有望高于上周，总量仍供过于求

路透9月22日 - 路透调查显示，欧洲央行(ECB)将于12月提供的第二批廉价贷款有望获得比上周标售时更大的需求，但4,000亿欧元贷款总量中仍可能有三分之一无人问津。

欧元区货币市场交易商称，央行下个月购买资产支持证券(ABS)和担保债券的计划，可能不会影响到商业银行申请廉价贷款。

周一对21位交易商的调查预估中值显示，12月贷款总额料为1,750亿欧元。

上周，欧洲央行在首次TLTRO操作中向银行放贷826.02亿欧元。

“市场显然对上周的贷款申请量感到失望，”一位欧元区货币市场交易商称，“不过12月的需求可能至少是上周的两倍。”

回答附加问题的18位交易商中，15人认为ABS计划不会影响贷款需求，三人称可能影响。