路透调查：ECB第二批TLTRO贷款需求有望高于上周，总量仍供过于求

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透9月22日 - 路透调查显示，欧洲央行(ECB)将于12月提供的第二批廉价贷款有望获得比上周标售时更大的需求，但4,000亿欧元贷款总量中仍可能有三分之一无人问津。
欧元区货币市场交易商称，央行下个月购买资产支持证券(ABS)和担保债券的计划，可能不会影响到商业银行申请廉价贷款。
周一对21位交易商的调查预估中值显示，12月贷款总额料为1,750亿欧元。
上周，欧洲央行在首次TLTRO操作中向银行放贷826.02亿欧元。
“市场显然对上周的贷款申请量感到失望，”一位欧元区货币市场交易商称，“不过12月的需求可能至少是上周的两倍。”
回答附加问题的18位交易商中，15人认为ABS计划不会影响贷款需求，三人称可能影响。
这显示出，欧洲央行采取的各种政策措施可能正导致期望的政策反应复杂化。欧洲央行尚未直接购买公债，其采取的措施旨在提振银行业放贷，并推动通胀向2%的目标上限回升。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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