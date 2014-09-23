美国个股：Fortress看准东京奥运商机，将优先投资日本旅馆

路透东京9月22日 - 美国资产管理公司Fortress Investment Group 一名高级官员周一表示，该公司将日本旅馆列为优先投资，因日本政府在2020年东京奥运会之前大力推动观光。

Fortress Investment Group日本董事总经理Akio Yamashita对路透表示，该公司预期旅馆将在各类房地产中独占鳌头，获得最高的投资回报，因在众多旅客涌入日本的情况下，旅馆将供不应求。

“尽管住房需求有增长的迹象，日本旅馆的供应量还是出现下滑，”他表示，“这令旅馆租金收入充满吸引力。”

Yamashita拒绝提供任何投资标的。6月20日止，总部位于纽约的Fortress管理的资产价值逾638亿美元。

根据日本政府观光局，去年造访日本的外国旅客创下1,036万人次新高。由于日本政府正努力推动观光，藉此提振经济，并设定至2020年达成2,000万旅客人次的目标，此一数字料将增长。

Fortress从开放式不动产投资基金Invincible Investment Corp 取得地产。Invincible Investment Corp拥有旅馆、公寓以及Mystays Hotel Management Company，后者负责营运日本各地47家商务旅馆。

Yamashita表示，建造成本高涨影响日本旅馆业发展，令旅馆住房短缺的情况雪上加霜。

该公司最近将东京羽田国际机场附近一栋办公大楼改造成Mystays旅馆。还从一破产地产商手中买下历史古都金泽市一栋建造中的旅馆，同样将改造成Mystays旅馆，预计11月开始营业。(完)