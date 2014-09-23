美国个股：Facebook将发布新广告平台，以提升在线广告效果--WSJ

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月22日 - 华尔街日报(WSJ)周一引述知情人消息报导称，Facebook 将发布一个新的广告平台，以提升在线广告的效果。
该产品是从Atlas Advertiser Suite重新设计而来。Atlas Advertiser Suite是Facebook去年从微软 购买的广告管理和量化平台。
新平台通过测量Facebook服务和第三方网站及应用(app)上用户浏览、进行互动或采取行动的广告，将有助于营销人员更有效地锁定Facebook用户。
该产品还将为营销人员提供一项工具，可以购买在整个网络范围内针对Facebook用户的广告。
微软2007年以63亿美元收购数字广告机构aQuantive从而获得Atlas，但却不能使其为自己的意图服务，随后在2012年将收购的价值减记了62亿美元。
Facebook并未透露收购该科技的费用。Facebook是全球最大的互联网社交网络，在美国的在线显示广告市场落后于领头羊谷歌 。
首席运营官Sheryl Sandberg曾在7月向路透表示，Facebook拥有150万广告客户，广告业务在所有地区都强劲增长。
第二季，移动广告营收同比大增151%，约占Facebook广告总营收的62%。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。