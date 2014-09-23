美国个股：Facebook将发布新广告平台，以提升在线广告效果--WSJ

路透9月22日 - 华尔街日报(WSJ)周一引述知情人消息报导称，Facebook 将发布一个新的广告平台，以提升在线广告的效果。

该产品是从Atlas Advertiser Suite重新设计而来。Atlas Advertiser Suite是Facebook去年从微软 购买的广告管理和量化平台。

新平台通过测量Facebook服务和第三方网站及应用(app)上用户浏览、进行互动或采取行动的广告，将有助于营销人员更有效地锁定Facebook用户。

该产品还将为营销人员提供一项工具，可以购买在整个网络范围内针对Facebook用户的广告。

微软2007年以63亿美元收购数字广告机构aQuantive从而获得Atlas，但却不能使其为自己的意图服务，随后在2012年将收购的价值减记了62亿美元。

Facebook并未透露收购该科技的费用。Facebook是全球最大的互联网社交网络，在美国的在线显示广告市场落后于领头羊谷歌 。

首席运营官Sheryl Sandberg曾在7月向路透表示，Facebook拥有150万广告客户，广告业务在所有地区都强劲增长。

第二季，移动广告营收同比大增151%，约占Facebook广告总营收的62%。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)