印尼经济：政府确定的明年能源补贴支出较今年减少

路透雅加达9月22日 - 印尼议会预算委员会周一表示，印尼政府明年的能源补贴支出将减少1.6%，从而给候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)的改革计划提供亟需的财政空间。

印尼财政部与预算委员会达成一致，确定2015年的能源补贴为344.7万亿卢比(约合288亿美元)，较今年的350.3万亿卢比有所减少。

印尼政府最初提议的2015年能源补贴数字更高一些，为363.5万亿卢比(约合303亿美元)。能源补贴预算通常呈上升趋势。

印尼议会将于本周稍晚投票表决能源补贴预算，以及2015年其他预算案。

印尼能源补贴几乎占到今年政府支出的20%。分析师认为，该国能源补贴主要对国内富裕人口有利。

2015年能源补贴预算的削减，是源于今年一系列电价上涨举措。

2015年电力补贴预算定在68.69万亿卢比，较今年的103.8万亿卢比减少34%。