印尼经济：政府确定的明年能源补贴支出较今年减少

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透雅加达9月22日 - 印尼议会预算委员会周一表示，印尼政府明年的能源补贴支出将减少1.6%，从而给候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)的改革计划提供亟需的财政空间。
印尼财政部与预算委员会达成一致，确定2015年的能源补贴为344.7万亿卢比(约合288亿美元)，较今年的350.3万亿卢比有所减少。
印尼政府最初提议的2015年能源补贴数字更高一些，为363.5万亿卢比(约合303亿美元)。能源补贴预算通常呈上升趋势。
印尼议会将于本周稍晚投票表决能源补贴预算，以及2015年其他预算案。
印尼能源补贴几乎占到今年政府支出的20%。分析师认为，该国能源补贴主要对国内富裕人口有利。
2015年能源补贴预算的削减，是源于今年一系列电价上涨举措。
2015年电力补贴预算定在68.69万亿卢比，较今年的103.8万亿卢比减少34%。
燃料补贴将从今年的246.5万亿卢比增加至276.01万亿卢比，提供补贴的燃料配额为4,600万千升，与今年相同。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。