版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 11:22 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元在七个月低点附近挣扎，中国PMI未带来提振

澳洲主要出口大宗--铁矿石价格大跌，打压澳元汇价；而镍价 亦挫跌3%。

“金属价格疲势蔓延开来，支持大宗商品普遍需求疲弱且供给过剩的观点，”澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略主管Ray Attrill表示；他预计澳元短期内将在0.88美元左右企稳。

短线支撑在0.8860美元，若掼破0.8851美元将下看今年低位0.8660美元。交易员指称，卖家在0.8900/20美元间伺机而待，在0.9025上方挂有一些停止单。

新西兰元 与澳元的情况雷同，最新报价为0.8114美元。在该国执政的国家党周末连续第三度赢得大选后，新西兰元仍未能守住涨势。

新西兰元兑多数主要货币走疲，兑澳元 及日圆 跌离周一所创两个月高位。新西兰元兑一篮子货币 跌0.2%至78.45。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐