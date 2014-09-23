澳新汇市：澳元和新西兰元在七个月低点附近挣扎，中国PMI未带来提振

澳洲主要出口大宗--铁矿石价格大跌，打压澳元汇价；而镍价 亦挫跌3%。

“金属价格疲势蔓延开来，支持大宗商品普遍需求疲弱且供给过剩的观点，”澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略主管Ray Attrill表示；他预计澳元短期内将在0.88美元左右企稳。

短线支撑在0.8860美元，若掼破0.8851美元将下看今年低位0.8660美元。交易员指称，卖家在0.8900/20美元间伺机而待，在0.9025上方挂有一些停止单。

新西兰元 与澳元的情况雷同，最新报价为0.8114美元。在该国执政的国家党周末连续第三度赢得大选后，新西兰元仍未能守住涨势。