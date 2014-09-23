澳新汇市：澳元和新西兰元在七个月低点附近挣扎，中国PMI未带来提振

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
澳洲主要出口大宗--铁矿石价格大跌，打压澳元汇价；而镍价 亦挫跌3%。
“金属价格疲势蔓延开来，支持大宗商品普遍需求疲弱且供给过剩的观点，”澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略主管Ray Attrill表示；他预计澳元短期内将在0.88美元左右企稳。
短线支撑在0.8860美元，若掼破0.8851美元将下看今年低位0.8660美元。交易员指称，卖家在0.8900/20美元间伺机而待，在0.9025上方挂有一些停止单。
新西兰元 与澳元的情况雷同，最新报价为0.8114美元。在该国执政的国家党周末连续第三度赢得大选后，新西兰元仍未能守住涨势。
新西兰元兑多数主要货币走疲，兑澳元 及日圆 跌离周一所创两个月高位。新西兰元兑一篮子货币 跌0.2%至78.45。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。