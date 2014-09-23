香港热股：龙源电力盘中挫至14个半月低位，稍早遭投行高盛调低评级

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港9月23日 - 亚洲及中国最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司 周二早盘盘中挫至14个半月低位，因稍早遭投行高盛调低投资评级。
该股一度挫4.45%至7.52港元，为自2013年7月以来低位。香港时间11:18，跌4.07%，报7.55港元；大市恒生指数 则跌0.27%。
高盛的报告称，将龙源电力的投资评级由“中性”降至“沽售”，因其股价尚未充分反映出行业面对风资源不稳定以及电价潜在下调等风险，以及龙源电力本身火电业务盈利增长放缓趋势。
该行分析师Franklin Chow在报告中指出，“即使假设今年下半年风电场利用率复苏，未来的盈利增长仍可能会受到电价下调所抑制。”
高盛遂将龙源电力2014-16年度每股盈利分别下调9-11%，目标价亦降低10%至每股6.9港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。