香港热股：龙源电力盘中挫至14个半月低位，稍早遭投行高盛调低评级

路透香港9月23日 - 亚洲及中国最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司 周二早盘盘中挫至14个半月低位，因稍早遭投行高盛调低投资评级。

该股一度挫4.45%至7.52港元，为自2013年7月以来低位。香港时间11:18，跌4.07%，报7.55港元；大市恒生指数 则跌0.27%。

高盛的报告称，将龙源电力的投资评级由“中性”降至“沽售”，因其股价尚未充分反映出行业面对风资源不稳定以及电价潜在下调等风险，以及龙源电力本身火电业务盈利增长放缓趋势。

该行分析师Franklin Chow在报告中指出，“即使假设今年下半年风电场利用率复苏，未来的盈利增长仍可能会受到电价下调所抑制。”

高盛遂将龙源电力2014-16年度每股盈利分别下调9-11%，目标价亦降低10%至每股6.9港元。（完）