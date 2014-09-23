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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 11:27 BJT

韩国汇市：韩元走低，外资出脱新兴市场资产

路透首尔9月23日 - 韩元兑美元周二下跌，避险心态驱使海外投资者出脱风险较高的新兴市场资产。

0235 GMT，韩元兑美元 报1,042.6，周一本地收于1,040.7。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,042.6 1,040.7

日圆/韩元 9.5800/846 9.5544

韩国公债期货 * 107.38 107.35

韩国综合股价指数 2,028.10 2,039.27

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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