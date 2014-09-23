韩国股市：早盘下跌，因美国对叙利亚空袭抵销中国PMI数据的影响

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
然大盘盘初的跌幅缩减有限，因该调查只稍稍缓解了中国经济成长放缓疑虑。
“只专注在单一经济指标并称情况看来好转，这是轻率的作法，”IM投资证券暨研究中心市场分析师Kang Hyun-gi表示。
“我们必须要看大方向，如果欧洲持续不振，那么势必会拖累中国，这已经可以从中国出口和工业生产近来急速下滑看出，”他并表示。
在美国国防部表示，美国已开始空袭叙利亚境内的伊斯兰国目标后，韩股重拾跌势。
对中国需求敏感的钢铁和炼油类股亦受挫，浦项钢铁 跌4.8%；SK Innovation 跌1.9%。
现代汽车 跌1.5%至16个月低位。三星电子 则跌1.8%，刷新两年盘中低位。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。