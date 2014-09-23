韩国股市：早盘下跌，因美国对叙利亚空袭抵销中国PMI数据的影响

然大盘盘初的跌幅缩减有限，因该调查只稍稍缓解了中国经济成长放缓疑虑。

“只专注在单一经济指标并称情况看来好转，这是轻率的作法，”IM投资证券暨研究中心市场分析师Kang Hyun-gi表示。

“我们必须要看大方向，如果欧洲持续不振，那么势必会拖累中国，这已经可以从中国出口和工业生产近来急速下滑看出，”他并表示。

在美国国防部表示，美国已开始空袭叙利亚境内的伊斯兰国目标后，韩股重拾跌势。

对中国需求敏感的钢铁和炼油类股亦受挫，浦项钢铁 跌4.8%；SK Innovation 跌1.9%。