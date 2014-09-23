更新版 1-新债招标：国开行四期增发债定位偏低，政策利好效应延续提振需求

* 国开行四期增发债收益率低于预期

* 政策利好提振现券投资氛围

* 银行券商等机构均存需求

* PMI初值回升且公开市场回稳，现券后续或走稳 (新增更多交易员评论和背景)

路透上海9月23日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的四期固息增发债，中标收益率均低于预期。交易员指出，上周的政策组合拳利好效应还在延续，现券投资氛围良好，且今日各期新债发行量均不大，银行券商等金融机构都存需求，支撑其偏低的收益率定位。

“(新债结果)比预期低一点，现在环境还可以，大行需求最近都不错，”华南一券商交易员称。

华东一商业银行交易员指出，四期债中三年期偏离预期值略明显，其余五、七及10年基本接近预期，因三年期发行量较少，银行券商都有需求。

她还提到，在前期政策利好效应逐步兑现后，今日早间公布的汇丰中国9月制造业PMI初值出现小幅回升，公开市场正回购利率未再进一步下行，后续现券一二级走势预计也有望渐渐回稳。

新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。

中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

以下为今日招标的四期固息债具体结果：

三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

中标收益率 4.4382% 4.5388% 4.6529% 4.6762%

投标倍数 5.14倍 3.50倍 3.18倍 3.60倍

预测均值 4.49% 4.56% 4.67% 4.70%

中债到期收益率 4.5273% 4.5938% 4.7071% 4.7801%

曲线

中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

上述新债依次是国开行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24、21和22期增发债

------------------------------------------------

发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

缴款日 9月29日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9/24-9/29

上市日 10月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

------------------------------------------------