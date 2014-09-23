更新版 1-新债招标：国开行四期增发债定位偏低，政策利好效应延续提振需求

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
* 国开行四期增发债收益率低于预期
* 政策利好提振现券投资氛围
* 银行券商等机构均存需求
* PMI初值回升且公开市场回稳，现券后续或走稳 (新增更多交易员评论和背景)
路透上海9月23日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的四期固息增发债，中标收益率均低于预期。交易员指出，上周的政策组合拳利好效应还在延续，现券投资氛围良好，且今日各期新债发行量均不大，银行券商等金融机构都存需求，支撑其偏低的收益率定位。
“(新债结果)比预期低一点，现在环境还可以，大行需求最近都不错，”华南一券商交易员称。
华东一商业银行交易员指出，四期债中三年期偏离预期值略明显，其余五、七及10年基本接近预期，因三年期发行量较少，银行券商都有需求。
她还提到，在前期政策利好效应逐步兑现后，今日早间公布的汇丰中国9月制造业PMI初值出现小幅回升，公开市场正回购利率未再进一步下行，后续现券一二级走势预计也有望渐渐回稳。
新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。
中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。
以下为今日招标的四期固息债具体结果：
三年 五年 七年 10年
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中标收益率 4.4382% 4.5388% 4.6529% 4.6762%
投标倍数 5.14倍 3.50倍 3.18倍 3.60倍
预测均值 4.49% 4.56% 4.67% 4.70%
中债到期收益率 4.5273% 4.5938% 4.7071% 4.7801%
曲线
中国央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。
上述新债依次是国开行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24、21和22期增发债
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发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
缴款日 9月29日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9/24-9/29
上市日 10月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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