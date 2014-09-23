更新版 2-中国汇市：人民币收升中资大行结汇给予支撑，短期方向不明朗

* 人民币兑美元即期随中间价收升

* 汇丰PMI初值利好，但市场反应不积极

* 仍有中资大行抛售美元支撑人民币

* 市场方向不明，提前进入“休假模式” (更新收盘报价和评论)

路透北京9月23日 - 中国人民币兑美元 周二随中间价收升，盘面全天偏向净结汇。十一长假前购汇渐多，但交易员反映仍有中资大行抛售美元，对人民币形成较强支撑，短期窄幅振荡行情可能持续。

交易员称，尽管汇丰中国PMI初值数据向好，但按照惯例十一长假前会有购汇盘出现，市场短期方向并不明朗，中资大行结汇是否为监管层干预仍受关注。

“每天都有砸（美元），价格一上去就被砸下来。”一股份行交易员表示，感觉这种来自中资大行的结汇盘有阻挡人民币走贬的意味。

一外资行交易员称，上周消息较多，市场也波动大一些，但本周整体没有出现大的头寸，也没有大的消息，估计本周将进入区间震荡行情；离岸CNH稍有走高，但今天对在岸的带动亦显乏力，市场整体交易热情较低，可能已经提前进入“休假模式”。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，9月PMI初值小幅回升至50.5。这是该指数连续第四个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

全球汇市，欧元兑美元周二脱离14个月低位，因德国采购经理人指数(PMI)显示该国经济第三季可能扩张，缓解了一些压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1378 6.1404 0.04% 中间价 6.1470 6.1485 0.02% 成交额 163亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.15% (上限±2% 日高 日低

) 日内波动幅度(pips) 54 6.1376 6.1430 2014年来即期升贬值幅度 -1.37% 1年期美元/人民币掉期升水<C 1275 NY1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16: 今日 上日 42 1年期NDF 6.2325/65 6.2405 CNH即期 6.1439/59 6.1525