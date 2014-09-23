法国数据：第二季GDP确认为零增长，第一季亦为停滞

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透巴黎9月23日 - 法国统计局周二表示，第二季国内生产总值(GDP)确认为零增长，第一季亦为停滞。
统计局的GDP报告还显示，第二季企业利润率略微下降至29.3%，第一季为29.8%。
家庭储蓄率保持在15.9%不变，而总体可支配收入增速则从第一季的1.3%放缓至0.5%。 (完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。