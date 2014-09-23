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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 14:59 BJT

法国数据：第二季GDP确认为零增长，第一季亦为停滞

路透巴黎9月23日 - 法国统计局周二表示，第二季国内生产总值(GDP)确认为零增长，第一季亦为停滞。

统计局的GDP报告还显示，第二季企业利润率略微下降至29.3%，第一季为29.8%。

家庭储蓄率保持在15.9%不变，而总体可支配收入增速则从第一季的1.3%放缓至0.5%。 (完)

(编译 张涛；审校 高琦)
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