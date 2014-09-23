美国个股：花旗遭阿根廷扬言处罚，寻求美法官暂停阿根廷债券禁制令

路透纽约9月22日 - 根据法庭文件，花旗 计划拟要求美国法官暂缓禁止处理阿根廷债券偿付的命令。这些为数84亿美元债券是2002年阿根廷违约之后根据阿根廷法律发行的。

花旗说，如果不能处理将在9月30日到期时需支付给债券持有人的500万美元利息，花旗将面临阿根廷的监管及刑事处罚。阿根廷债券有部分已在7月违约。

阿根廷经济部长Axel Kicillof周一称，在政府努力避免债务危机扩大到其他类型债券的时候，如果花旗未能付息将面临“惩罚”。

花旗一位律师在周五的听证会中对美国曼哈顿联邦地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)提出该行的计划。而就在此之前仅数小时，联邦上诉法庭驳回了花旗称葛利沙的禁制令妨碍付息的上诉。

周一的法律文件中显示，花旗的律师Karen Wagner说：“如您所知，我们面临9月30日的付款截止期，所以我们也想要求中止禁制令。”