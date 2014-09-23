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亚洲 | 2014年 9月 23日 星期二 12:19 BJT

中东情势：美国及盟国对叙利亚境内的伊斯兰国目标发动首次空袭

柯比表示，奥巴马授权美军中央司令部司令奥斯汀将军，由他作出发动空袭行动的决定。

“我们稍后将在适当的时候提供进一步细节，“Kirby说。

美国一位要求匿名的官员周一表示，正在实施的空袭行动包括大约20个目标。(完)

(编译 王丽鑫/王颖/郑茵 审校 高琦/张荻)
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