版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 15:10 BJT

法国数据：服务业趋软拖累9月综合PMI下跌，企业活动再度萎缩

法国服务业表现不及预期，9月服务业PMI降至三个月低位49.4，8月为50.3，市场预估为50.1。服务业此前仅仅扩张了两个月。

不过制造业萎缩幅度低于预期，9月制造业PMI从8月的46.9升至48.8，超过预期的47.0。

在需求疲软之际，法国企业持续下调价格，希望赢得新订单，这使得通胀率受限。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐