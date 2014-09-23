法国数据：服务业趋软拖累9月综合PMI下跌，企业活动再度萎缩

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
法国服务业表现不及预期，9月服务业PMI降至三个月低位49.4，8月为50.3，市场预估为50.1。服务业此前仅仅扩张了两个月。
不过制造业萎缩幅度低于预期，9月制造业PMI从8月的46.9升至48.8，超过预期的47.0。
在需求疲软之际，法国企业持续下调价格，希望赢得新订单，这使得通胀率受限。(完)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。