企业并购：复星国际附属公司拟4.51亿欧元全购葡萄牙医疗企业ESS

路透香港9月23日 - 中国综合性民营企业--复星国际 周二宣布，其持股80%的附属公司Fidelidade拟对葡萄牙医疗企业ESPÍRITO SANTO SAÚDE （ESS） 股份提出全面收购要约，估计交易最高代价约4.51亿欧元。

公司的声明称，要约价为每股ESS股份4.72欧元，较其周一收盘价4.7欧元溢价0.4%。

ESS于里斯本泛欧交易所（Euronext Lisbon）上市，主要从事经营急症护理医院、门诊诊所、住院医院、服务式长者住宿及国家卫生服务体系（NHS）公私合营（PPPs）医院的医疗保健集团公司的控股公司。

该公司2013年度除税后纯利约1,410万欧元，截至今年6月底止的未经审核资产净值约1.732亿欧元。

复星国际主要业务包括保险、产业运营、投资及资产管理，公司表示，建议交易预期将对集团产生协同效益及增值效应。

复星国际早盘尾段股价跌1.74%，报9.6港元。(完)

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