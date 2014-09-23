中国债市动态：现券买卖盘交替显强，若无新消息冲击一时难脱胶着

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月23日 - 中国银行间市场周二早盘现券买卖盘交替占上风，收益率继续窄幅震荡，IRS则小降。因汇丰PMI初值微升略增压力，而宽松的资金面，以及国开行低于预期的新债结果，则从另一方向支撑现券。
目前市场对后市乐观预期较强，当然也有交易员认为，近期收益率跌势较快，若三季度以后经济形势转好，收益率向下空间应该有限。不过总的来说，随着季末时点的临近，如果没有新的消息冲击，现券更可能以维持胶着为主。
上海一银行交易员表示，“因为PMI的原因，所以(一度)given的多，现在稳定了。”
新出口订单回升扶助产出指数持稳，带动汇丰中国9月制造业PMI初值小幅回升。但就业指数降至五年半低位，投入和产出价格指数双双跌至半年低点，表明制造业仍面临下行压力，宏观政策定力仍受考验。
华南一银行交易员进一步解释说，对后市大方向看好，令一些机构在收益率上行时就出手买债，反之情况下，止盈盘则趁机获利了结。因此，在双方力量均无明显优势的时候，收益率只能窄幅震荡。
国开行上午招标增发的四期固息债，收益率均低于此前预测均值。其中并以三年期品种差距相对略多。
剩余期限约9.3年的国开行固息债140205券最新报价收益率 为4.6800%/4.6550%，上交易日尾盘为4.6800%/4.6400%
IRS市场上，受货币市场回购利率下探带动，各期限继续小降；中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.640元，较上日结算价跌0.112元或0.12%。
今日央行公开市场如常进行了14天期正回购操作，操作规模180亿元人民币，利率持平于3.50%。 (完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。