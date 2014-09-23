德国数据：9月综合PMI上扬显示民间部门扩张，第三季经济温和成长

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
服务业提供商的信心则降至近两年低点，Williamson指出这可能部分是受乌克兰危机的影响。
他表示，整体看，PMI报告显示出德国经济第三季料增长0.4%。
服务业活动较8月略微上升，因新企业活动持续提供支撑，令公司增聘人员。9月服务业PMI初值为55.4，高于8月终值54.9。
制造业增速则为2013年6月以来最低，因产出降至一年来最低水平。9月制造业PMI从前月的51.4降至50.3，低于路透访问的32位分析师的所有预估值。
由于国内订单下滑以及海外订单放缓，制造商连续第四个月裁员。
不过报告中也有一些亮点，投入物价的降幅大于产出物价，工厂加大的采购力度，这预示着制造商认为产出有望在未来数月增加。（完）
(编译 蔡美珍/高琦 审校 王洋/张荻)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。