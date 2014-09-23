德国数据：9月综合PMI上扬显示民间部门扩张，第三季经济温和成长

服务业提供商的信心则降至近两年低点，Williamson指出这可能部分是受乌克兰危机的影响。

他表示，整体看，PMI报告显示出德国经济第三季料增长0.4%。

服务业活动较8月略微上升，因新企业活动持续提供支撑，令公司增聘人员。9月服务业PMI初值为55.4，高于8月终值54.9。

制造业增速则为2013年6月以来最低，因产出降至一年来最低水平。9月制造业PMI从前月的51.4降至50.3，低于路透访问的32位分析师的所有预估值。

由于国内订单下滑以及海外订单放缓，制造商连续第四个月裁员。

不过报告中也有一些亮点，投入物价的降幅大于产出物价，工厂加大的采购力度，这预示着制造商认为产出有望在未来数月增加。（完）