背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

路透台北9月29日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。

最新并有新加坡大华银行 发行30年期美元零息债，以内部报酬率(IRR)4.53%定价；法国巴黎银行 发行3亿美元的30年期零息债，以内部报酬率4.57%定价。两档债券均在9月26日在台湾柜买中心挂牌。