背景资料：台湾主要外币债券发行情况一览

香港个股：ASM太平洋遭控股股东减持21亿港元股份，盘初跌6%后收窄
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
路透台北9月29日 - 台湾近来除推动宝岛债(人民币计价债券)市场外，也重新推动国际板债券中除人民币以外的外币计价债券，令美元债券发行热度增温。
最新并有新加坡大华银行 发行30年期美元零息债，以内部报酬率(IRR)4.53%定价；法国巴黎银行 发行3亿美元的30年期零息债，以内部报酬率4.57%定价。两档债券均在9月26日在台湾柜买中心挂牌。
根据路透自行计算，2014年以来台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额为102.47亿美元。
各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见
以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要外币债券一览表：
日期 发债主体 发债额 利率 年期 **2014.10 骏懋银行 2.5亿美元 0% 30
(IRR 4.75%)
*2014.09 法国巴黎银行 3.00亿美元 0% 30
(IRR 4.57%)
*2014.09 大华银行 3.53亿美元 0% 30
(IRR 4.53%)
2014.09 星展银行 2.30亿美元 0% 30
(IRR 4.45%)
2014.09 UBS伦敦分行 7.50亿美元 0% 30
(IRR 4.66%)
2014.09 Verizon 8.70亿美元 4.8% 30
2014.09 渣打银行(香港) 2.00亿美元 0% 30
(IRR 4.60%)
2014.09 瑞士信贷银行伦敦分行 4.00亿美元 4.0% 20
2014.09 巴克莱 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.70%)
2014.09 美商花旗集团 6.00亿美元 0% 30
(IRR 4.88%)
2014.09 高盛集团 9.74亿美元 0% 30
(IRR 4.96%)
2014.08 法国兴业银行 6.05亿美元 0% 30
(IRR 4.73%)
2014.08 德意志新加坡分行 4.15亿美元 0% 30
(IRR 4.87%)
2014.08 玉山银行 3.00亿美元 0% 20
(IRR 4.50%)
2014.08 摩根士丹利 9.50亿美元 4.7% 30
2014.08 东方汇理银行 1.35亿美元 4.0% 20
1.35亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.08 野村国际银行 3.25亿美元 0% 30
(IRR 4.95%)
2014.07 德意志银行新加坡分行 6.7亿美元 0% 30
(IRR 4.9%)
2014.07 法国兴业银行 3.55亿美元 0% 20
(IRR 4.5%)
2014.07 法国兴业银行 2.5亿美元 4.1% 20
2014.01 渣打国际商银 5.8亿美元 Libor+0.7% 2
2013.05 远东新世纪 50亿日圆 1.255% 3
注：1. * 表新增发行，**表交易员提供发行资料，尚未登录台湾柜买中心
2. 主要资料来源：台湾柜台买卖中心、台湾证券交易所(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。