中国货币市场：资金需求略增难阻回购利率续走跌，正回购影响有限预期仍稳

路透上海9月23日 - 中国银行间资金市场周二主要回购利率 跌势不改。交易员表示，随着季末的逐步临近，场内资金跨月需求较前几日略增，但流动性整体宽松的局面仍未发生根本性改变，各期限资金供给仍比较充裕。

交易员指出，央行公开市场操作对资金面影响甚微，机构短期资金预期相对乐观，而对于新股申购及季末、假日需求预计多数机构均已留足头寸，有备无患。

“挺松的，不过关键大家开始留缺口了，所以需求会源源不断出来，不像刚刚由紧转松的时候，大家都备了很多钱出不掉 。”上海一银行交易员称。

对于今日公开市场操作，她认为，央行正回购操作量的参考意义并不大，毕竟资金比较宽松，稍微回笼一点也比较正常，且估计短期操作量上有望维持"小量收，小量放"的节奏。

央行周二公开市场正回购操作量小增而价走稳，在上周祭出大规模SLF及调降正回购利率的组合拳后，政策效果明显，流动性宽松并带动资金价格回落，央行短期操作将趋于平稳，根据资金面状况微调为主。

上海另一银行交易员亦表示，央行保持资金面运行平稳，并引导融资成本下行意图已经比较明显，而实际流动性宽松局面也为资金利率节节走低提供了支撑；机构对短期新股扰动、顺利度过季末和节假日信心十足，资金拆借操作也更回归理性。

本周将先后分别有12只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7092 2.7886 -7.94

七天 3.1154 3.2268 -11.14

14天 3.2787 3.4249 -14.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0000 2.1150 +288.50

七天 11.7000 5.0100 +669.00

14天 5.5150 5.4000 +11.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7900 2.8500 -6.00

七天 3.1300 3.2600 -13.00

14天 3.4500 3.4000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.7160 2.7970 -8.10

七天 3.1110 3.1980 -8.70

三个月 4.5870 4.5986 -1.16