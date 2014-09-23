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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 16:30 BJT

欧元区数据：9月综合PMI初值降至九个月低点52.3，企业扩张步伐放缓

欧元区制造业PMI初值小幅降至50.5，与市场预期一致，但低于8月终值50.7。

9月服务业PMI初值降至52.8，低于预期，也不及8月终值53.1。

欧元区9月服务业PMI业务预期指数降至14个月低点58.4。(完)
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