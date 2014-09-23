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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 16:06 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月23日

路透伦敦9月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种             最新库存           变动
      铜              152,100         -1,600
      锡                9,605           -240
      铅              225,250            -25
      锌              752,675            -25
      铝            4,651,075        -10,875
      镍              341,364         +2,328
    铝合金             28,180           -620
    NASAAC             67,960           +100
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品  库存数据       库存分布            品种     库存数据        库存分布
 种                                                              
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>       铅    MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>       锡    MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金    MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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