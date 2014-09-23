《SAFT专栏》阿里IPO:当高估值遭遇中国经济放缓

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
**增长杠杆**
的确，与亚马逊(Amazon.com) 不同，阿里巴巴作为市场平台基本没有库存，资本效率和利润率都极高。
虽然这些利润率不依靠增长，但投资者对阿里巴巴的巨大估值则取决于增长。要想获得巨大估值，一种办法就是将未来增长折现，在阿里巴巴统治的中国电商界尤其如此。
一定程度上，这个题材很俗套：电商正在缺乏优质零售网络的中国抢占市场份额，而且中国本身也在向国内消费进行转型。这个题材目前仍然适用。还需指出，阿里巴巴之所以壮大、而且允许其壮大，部分原因就在于，它加快了从出口、投资转向消费的这一必要转型。
问题是，市场也许还没意识到这点，即阿里巴巴部分预期增长来自于中国经济本身的增长。中国今年经济增速虽然以发达经济体标准衡量无疑是快的，或许达到7%，但较之预估值和最近记录都是相当的下滑。
工业生产数据显示，水泥、钢铁和房地产等投资驱动的领域都在快速下滑。这也得到了发电和消费数据的证实。中国经济增速正快速放慢，而且从官员近期表态来看，他们无意过多干预。
需要强调的是，经济放缓和乐观反应都令人大呼意外。我猜想，对于那些参与阿里巴巴首次公开发行(IPO)交易的投资者来说，这两件事都没得到太多重视。
如果中国官员在经济放缓情形下也不太愿意撬动经济增长，那阿里巴巴可能将不得不面临一个全新的市场和经济环境。
阿里巴巴投资者或将发现，基于未来增长的股市高估值很像杠杆一样：只需要稍微改变未来增长的前提，就能产生巨大影响。(完) (译文审校 王洋/田建华)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。