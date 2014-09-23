《SAFT专栏》阿里IPO:当高估值遭遇中国经济放缓

**增长杠杆**

的确，与亚马逊(Amazon.com) 不同，阿里巴巴作为市场平台基本没有库存，资本效率和利润率都极高。

虽然这些利润率不依靠增长，但投资者对阿里巴巴的巨大估值则取决于增长。要想获得巨大估值，一种办法就是将未来增长折现，在阿里巴巴统治的中国电商界尤其如此。

一定程度上，这个题材很俗套：电商正在缺乏优质零售网络的中国抢占市场份额，而且中国本身也在向国内消费进行转型。这个题材目前仍然适用。还需指出，阿里巴巴之所以壮大、而且允许其壮大，部分原因就在于，它加快了从出口、投资转向消费的这一必要转型。

问题是，市场也许还没意识到这点，即阿里巴巴部分预期增长来自于中国经济本身的增长。中国今年经济增速虽然以发达经济体标准衡量无疑是快的，或许达到7%，但较之预估值和最近记录都是相当的下滑。

工业生产数据显示，水泥、钢铁和房地产等投资驱动的领域都在快速下滑。这也得到了发电和消费数据的证实。中国经济增速正快速放慢，而且从官员近期表态来看，他们无意过多干预。

需要强调的是，经济放缓和乐观反应都令人大呼意外。我猜想，对于那些参与阿里巴巴首次公开发行(IPO)交易的投资者来说，这两件事都没得到太多重视。

如果中国官员在经济放缓情形下也不太愿意撬动经济增长，那阿里巴巴可能将不得不面临一个全新的市场和经济环境。