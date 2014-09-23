《中国公开市场回购未到期一览表》--9月23日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 530 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/9/25 14 3.70 100 2014/9/30 14 3.70 150 当月累计 250 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/10/2 14 3.50 100 2014/10/7 14 3.50 180 当月累计 280 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回 购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。 今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF 余额为零。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)