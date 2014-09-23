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货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 16:55 BJT

表格：英国8月公共部门净借款高于上年同期，财政情况继续恶化

路透伦敦9月23日 - 英国国家统计局周二公布：

* 英国8月公共部门收支短差(PSNCR)为15.83亿英镑，上年同期为44.14亿英镑

* 英国8月公共部门净借款(PSNB)为108.83亿英镑，上年同期净借款为101.63亿英镑

详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：

2014年8月 较上年同期变动 2014年4-8月 较上年同期变动

银行以外的公共部门净借款 11.6 +6.1% 45.4 +6.2%

中央政府当前收入 44.6 +3.2% 240.6 -1.2%

中央政府当前支出 51.7 +2.6% 273.5 +1.3%

当前预算赤字 8.7 -0.5% 32.6 -0.9%

公共投资 2.2 +53.7% 9.0 +44.9% (完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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