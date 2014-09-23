表格：英国8月公共部门净借款高于上年同期，财政情况继续恶化

中股业绩：上港集团一季度净利降6.4%，拟托管第三大股东同盛集团
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透伦敦9月23日 - 英国国家统计局周二公布：
* 英国8月公共部门收支短差(PSNCR)为15.83亿英镑，上年同期为44.14亿英镑
* 英国8月公共部门净借款(PSNB)为108.83亿英镑，上年同期净借款为101.63亿英镑
详细数据如下(单位为10亿英镑，除特别说明外正数表示短差，负数表示盈余)：
2014年8月 较上年同期变动 2014年4-8月 较上年同期变动
银行以外的公共部门净借款 11.6 +6.1% 45.4 +6.2%
中央政府当前收入 44.6 +3.2% 240.6 -1.2%
中央政府当前支出 51.7 +2.6% 273.5 +1.3%
当前预算赤字 8.7 -0.5% 32.6 -0.9%
公共投资 2.2 +53.7% 9.0 +44.9% (完)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。
路透上海4月29日 - 中国最大汽车企业--上汽集团周五晚公布季报，一季度公司实现净利82.6亿元人民币，同比增长4.11%；同期公司实现整车销售165.58万辆，同比增长3.00%。