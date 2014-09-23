《RUSSELL专栏》中国制造业PMI上升程度不足以拉抬大宗商品进口

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
不过近几个月进口一直呈放缓趋势，因拉动需求的主要推动力--房屋建筑业表现疲软，引发对钢铁需求的担忧。
囤积在港口的铁矿石库存亦居于高点，只有待到经济前景持续改善，方能令市场确信钢铁需求会大幅增加。
恐怕会有越来越多出口到中国的大宗商品重蹈煤炭的覆辙，不仅遭遇价格下滑的打击，中国进口量骤降更令其雪上加霜。
亚洲价格基准--澳洲纽卡斯尔港口电煤现货价格今年已下滑近24%，与此同时，中国今年头八个月的煤炭进口较上年同期减少5.3%。
关键是中国当局对经济采取的”渐行渐稳“的政策不会加快大宗商品进口步伐。
目前最好的情况是，生产商寄望能保持这样正面的增长率，不要步煤炭后尘。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。