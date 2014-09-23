《RUSSELL专栏》中国制造业PMI上升程度不足以拉抬大宗商品进口

不过近几个月进口一直呈放缓趋势，因拉动需求的主要推动力--房屋建筑业表现疲软，引发对钢铁需求的担忧。

囤积在港口的铁矿石库存亦居于高点，只有待到经济前景持续改善，方能令市场确信钢铁需求会大幅增加。

恐怕会有越来越多出口到中国的大宗商品重蹈煤炭的覆辙，不仅遭遇价格下滑的打击，中国进口量骤降更令其雪上加霜。

亚洲价格基准--澳洲纽卡斯尔港口电煤现货价格今年已下滑近24%，与此同时，中国今年头八个月的煤炭进口较上年同期减少5.3%。

关键是中国当局对经济采取的”渐行渐稳“的政策不会加快大宗商品进口步伐。